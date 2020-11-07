Hasan Cemal coştu: Joe Biden geliyor demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in yarışı önde götürmesini sevinçle karşılayan Hasan Cemal, "Biden geliyor, demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor" dedi.

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Trump'a göre Türkiye'ye daha düşmanca yaklaşması beklenen Joe Biden'in seçimleri önde götürmesi FETÖ başta olmak üzere Amerikancı çevrelerde heyecan yarattı. Geçmişte tepki çeken Türkiye politikalarıyla bilinen Biden'ın, yeni ABD başkanı olması kuvvetli görünüyor.

"Erdoğan'ı devireceğim" demişti

Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğini söyleyerek eleştiri oklarını üzerine çeken Biden, Türkiye'de bazı çevrelerin tam desteğini almış durumda. İşte bu isimlerden biri de liberal yazarlardan Hasan Cemal oldu.

"Tarih yazmaya doğru yol alıyor"

Biden'ın ipi göğüslemeye yakın olmasından son derece mutlu olan Cemal, bugünkü yazısında sevincini dile getirdi. Seçim sonuçlarını paylaşan yazar, "Trump nal toplamaya devam etti. Joe Biden bu sonuçlarla "tarih yazmaya" doğru yol alıyordu." diye yazdı.

"Dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlar için çok iyi"

Trump'ı çamura yattığını ve kaosa kapı araladığını savunan yazar, yazısını şöyle tamamladı:

Cengiz Çandar'ın bir tweet'ine gözüm ilişiyor: "Trump’ın basın toplantısını dinledikten sonra: ABD Başkanı olan bu tehlikeli sosyopatın 4 yıl daha Beyaz Saray’ı işgal etmeyeceğini bilmek ne büyük bir rahatlama. Dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlar için çok iyi. Çok sevdiği bütün diktatörler için çok kötü. Sevgili Cengiz'in bu tweet'ini okuduktan sonra TSİ 15.50'de yazımın başlığını değiştiriyorum:

Biden geliyor, demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor!"