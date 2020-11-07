BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  MEDYA

Hasan Cemal coştu: Joe Biden geliyor demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in yarışı önde götürmesini sevinçle karşılayan Hasan Cemal, "Biden geliyor, demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor" dedi.

Abone ol

Trump'a göre Türkiye'ye daha düşmanca yaklaşması beklenen Joe Biden'in seçimleri önde götürmesi FETÖ başta olmak üzere Amerikancı çevrelerde heyecan yarattı. Geçmişte tepki çeken Türkiye politikalarıyla bilinen Biden'ın, yeni ABD başkanı olması kuvvetli görünüyor.

"Erdoğan'ı devireceğim" demişti

Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğini söyleyerek eleştiri oklarını üzerine çeken Biden, Türkiye'de bazı çevrelerin tam desteğini almış durumda.  İşte bu isimlerden biri de liberal yazarlardan Hasan Cemal oldu. 

"Tarih yazmaya doğru yol alıyor"

Biden'ın ipi göğüslemeye yakın olmasından son derece mutlu olan Cemal, bugünkü yazısında sevincini dile getirdi. Seçim sonuçlarını paylaşan yazar, "Trump nal toplamaya devam etti. Joe Biden bu sonuçlarla "tarih yazmaya" doğru yol alıyordu." diye yazdı.

"Dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlar için çok iyi"

Trump'ı çamura yattığını ve kaosa kapı araladığını savunan yazar, yazısını şöyle tamamladı:

Cengiz Çandar'ın bir tweet'ine gözüm ilişiyor: "Trump’ın basın toplantısını dinledikten sonra: ABD Başkanı olan bu tehlikeli sosyopatın 4 yıl daha Beyaz Saray’ı işgal etmeyeceğini bilmek ne büyük bir rahatlama. Dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlar için çok iyi. Çok sevdiği bütün diktatörler için çok kötü. Sevgili Cengiz'in bu tweet'ini okuduktan sonra TSİ 15.50'de yazımın başlığını değiştiriyorum:

Biden geliyor, demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor!"

İlgili Haberler
ABD başkanlık seçiminde son durum kritik eyalette öne geçen isim değişti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor onu görenler 'bu şaka mı' diyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan açıkladı: Bahçeli'yle Kuzey Kıbrıs'ta topluca piknik yapacağız
Süt banyosu skandalı! Fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş
Mehmet Metiner, Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını paylaştı
Mustafa Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır
Kulis haberi! Esnek çalışma modeli, Erdoğan'ın direktifiyle tekliften çıkarılabilir
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri daha iyi olur
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım’dan Seferihisar ziyareti
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi
Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu
Efsane cuma Teknosa indirimleri 2020 ne zaman başlıyor?
Yorumlar 3 yorum