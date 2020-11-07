Erdoğan açıkladı: Bahçeli'yle Kuzey Kıbrıs'ta topluca piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresinde son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız." açıklaması yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'taydı.

Erdoğan, "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şuandaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun." bilgisini verdi.

"Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk ve biz varız." diyen Erdoğan, "Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz"

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. 1 asır önceki gibi bizi adeta yok etmek, boğmak istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla bölge ve dünyamıza barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir.

'Her yıl 1 milyon yeni üye'

Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahdevefayı da elden bırakmadık.

Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla, sağımıza solumuza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

"Kim milletle bağını keserse..."

Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

18 yılda neler yapıldı?

Kahramanmaraş'a son 18 yılda eski parayla 35.5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 339 kilometreye çıkardık. Bölgeleri birbirine bağlayan yolun güzergahı ekonomimiz için büyük öneme sahip. Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak Doğu-Batı aksını tamamlamış olacağız. Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 13 araştırma-geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Kahramanmaraş'ın içme su sorununu çözdük.

Muhalefete sert sözler

Rahmetli Menderes ve Özal'ın kalkınma atılımları siyasi iktidarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası hep milletimize çıkarılmıştır. Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artıyor.

Önümüze çıkardığı engelleri tuzakları hatırlayın. Provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcularını, çukur harekatlarını hatırlayın. Terörle verdiğimiz mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Tüm bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik.

Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik. Sonunda hamdolsun kazandık. Türk milletini, tarihi ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan herhal ve şart altından, dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik.

Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk ve biz varız.

"Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük"

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şuandaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

Türkiye yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Terör örgütlerini başını ezmeseydik kimse bize saldırmaz, yan gözle bakmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı.

"Yahu bunlar bizi ne zannediyorlar?"

CHP ne diyor? 'Böyle gidemeyeceksiniz, IMF'ten borç alın.' Yahu bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP IMF'ten borçlanmaya alışmış, onların kapısında kul köle olmuşlar. Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. IMF'ten borç alsaydık, kimse bize bir şey demezdi.

Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı.

Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.