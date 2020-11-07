BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD seçimleri açıklaması! Biden'a çağrı yaptı

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimi önde götüren Demokrat Parti adayı Joe Biden'a "Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli" çağrısı yaptı.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırımları "ekonomik terör" şeklinde niteleyen Ruhani, ABD'nin baskılarına karşı "sabır, direniş ve uluslararası hukuku" tercih ettiklerini söyledi. 

"ABD tüm yükümlülüklerine geri dönmeli"

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin Trump döneminde İran'a karşı uygulanan politikaları terk etmesini umduklarını ifade eden Ruhani, şöyle konuştu:  Yaptırım uygulayanların seçtikleri yolun doğru olmadığını, hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varmalarını ve bu üç yıllık süreçteki tecrübelerin onlar için bir ders olacağını umuyoruz. Gelecek ABD hükümeti, hukuka teslim olmalı ve tüm yükümlülüklerine geri dönmelidir.

Milletimiz, karşı taraf hukuka boyun eğene kadar sabır ve direnişini sürdürecektir.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı. ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kulis haberi! Esnek çalışma modeli, Erdoğan'ın direktifiyle tekliften çıkarılabilir
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri daha iyi olur
ABD başkanlık seçiminde son durum kritik eyalette öne geçen isim değişti
Mehmet Ceyhan: Covid-19 tanısı konulmadan aspirin kullanımı öldürebilir
Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!
Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bunun adı eşkıyalıktır
Nando De Colo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Antalya'da falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp öldü
Bursa'da koronavirüs önlemi almadan yenilen yemeğe 63 bin lira ceza
Rize'de durum çok kötü! Koronavirüs vakaları patladı önemli uyarı
English Home indirimleri 2020 efsane cuma indirimleri başladı mı?
Yorumlar