İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD seçimleri açıklaması! Biden'a çağrı yaptı

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimi önde götüren Demokrat Parti adayı Joe Biden'a "Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli" çağrısı yaptı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırımları "ekonomik terör" şeklinde niteleyen Ruhani, ABD'nin baskılarına karşı "sabır, direniş ve uluslararası hukuku" tercih ettiklerini söyledi.

"ABD tüm yükümlülüklerine geri dönmeli"

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin Trump döneminde İran'a karşı uygulanan politikaları terk etmesini umduklarını ifade eden Ruhani, şöyle konuştu: Yaptırım uygulayanların seçtikleri yolun doğru olmadığını, hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varmalarını ve bu üç yıllık süreçteki tecrübelerin onlar için bir ders olacağını umuyoruz. Gelecek ABD hükümeti, hukuka teslim olmalı ve tüm yükümlülüklerine geri dönmelidir.

Milletimiz, karşı taraf hukuka boyun eğene kadar sabır ve direnişini sürdürecektir.