ABD başkanlık seçiminde son durum kritik eyalette öne geçen isim değişti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59'uncu başkanlık seçimlerinde sona doğru geliniyor. Posta yoluyla kullanılan oylar sisteme girildikçe Trump önde götürdüğü yarışta geriye düştü. Joe Biden, sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Georgia'da Trump'ın önüne geçti.

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Önümüzdeki dört yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhuriyetçi Partili Donald Trump mı yoksa Demokrat aday Joe Biden mı başkanlık edecek? 3 Kasım günü yapılan seçimlerin üzerinden üç gün geçti; ülkenin yeni başkanının kim olacağı henüz netleşmiş değil.

4 eyalette Biden önde götürüyor

Yeni başkanın belirlenmesinde kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Biden, sandıkların açılmasından bu yana Nevada ve Arizona'daki üstünlüğünü korudu.

Zaman zaman belli bölgelerden gelen oylar Başkan Trump'ın farkı azaltmasına yol açsa da Biden avantajını sürdürüyor.

Aradaki oy farkı Nevada'da 22 bin, Arizona'da ise 29 bin.

Biden, yarışı Trump'ın uzun bir süre önde götürdüğü Pennsylvania ve Georgia'da ise seçim öncesi yapılan analizlerdeki beklentilere uygun olarak mektupla kullanılan oyların sayımıyla birlikte yükselişe geçti.

Biden, Cuma günü bu iki eyalette de öne geçti ve üstünlüğünü korumayı sürdürüyor

Pennsylvania'daki oy farkı 28 bin, Georgia'da ise 4 binin biraz üzerinde.

Biden, Pennsylvania'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.

Trump'ın Pensilvanya ile birlikte diğer 3 eyaletten ikisini kazanması şart

Başkan Donald Trump'ın ise iddiasını sürdürebilmek için Pennsylvania'yı kazanması şart ancak yeterli değil. Diğer üç eyaletten de en az ikisini kazanması gerekiyor.

Biden: Bu yarışı kazanacağız

ABD’de seçimin dördüncü gününde sonuçları takip ettiği Delaware’de yarışı önde götüren Demokratların adayı Joe Biden, kameraların karşısına çıktı.

Zafer konuşması yapmadı ancak yarışı önde götürdüğünü ve on yıllardır Cumhuriyetçilere oy veren eyaletleri de almaya yakın olduğunu hatırlatarak “Seçimi kazanacağız” dedi:

“Net bir çoğunlukla, Amerikan ulusu bizi destekliyor. Sayılar açık ve ortada, seçimi biz kazanacağız. 74 milyonun üzerinde oy aldık. Bu sayı, ABD tarihinde herhangi bir başkanın aldığı oydan daha fazla.”

Senato'nun kaderini Georgia belirleyecek

Başkanlık seçimlerindeki kilit eyaletlerden biri olan Georgia'da Senato seçimleri ikinci tura kaldı. İki senatörün seçileceği eyalette, hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için yeniden seçim yapılacak.

5 Ocak'ta düzenlenmesi beklenen ikinci turda eyaletten çıkacak iki Senato üyesi Demokrat adaylardan olursa, Senato'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında eşitlik sağlanabilir. Aksi durumda Cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyacak.

Senato oylamalarında eşitlik olduğu durumda belirleyici oyu Başkan Yardımcısı kullanıyor.



Donald Trump'ın yeğeni: Bu bir darbe girişimi

Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, Amerikan Başkanının seçimler hakkında öne sürdüğü iddiaları bir "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

İngiliz televizyon kanalına konuşan yeğen Trump, "Bu konuda narin olmamalıyız, burada olanlar hakkında dürüst olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Joe Biden'ın kazanması durumunda görevi bırakacağı ana kadar amcasının ülkeye zarar verebileceğini söyleyen Mary Trump, "Kaybettiğini düşünürse, bizleri de beraberinde düşürmeye çalışacaktır" dedi.