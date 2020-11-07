BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  DÜNYA

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler bulundu

Anadolu Ajansı

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

Abone ol

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Artvin'de tarihi küp gün yüzüne çıktı köylülerin hayatını kurtardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 kişiyle asansöre bindi! Tartışma başladı
Bakan Murat Kurum açıkladı yüzde 50 indirimli ilk 2 yıl ödemesiz olacak
Bakan Albayrak'tan bomba dolar yorumu: Dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
İspanyollar duyurdu! Yusuf Yazıcı Barcelona yolunda
İstanbul'daki morgda akılalmaz olay! Ölüden aldı internette araştırdı
Cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçıyı öldürüp gömmüş
ÖNCEKİ HABERLER
96 saat sonra ormanda baygın bulundu! İlk isteği su oldu
Sumudica'dan Beşiktaşlıları çıldırtan hareket
ABD'de başkanlık seçimi sona doğru yaklaşıyor! Oy sayımı sürüyor
Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yapan terörist Adana'da yakalandı
Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimini bu sözlerle ikna etti
Sema Bekmez öldü mü Murat Göğebakan eşi ölüm sebebi nedir?
Yorumlar