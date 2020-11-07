Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya 3-1 yenildiği maçı yorumlarken ''Welinton ağır oyuncu. Francisco Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil, çok ağır ve oyun bilgisi yok.'' ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maç sonrasında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''İstanbul takımları seri yakalamıştı. Beşiktaş için de bir fırsattı, seri yaparak araya girebilirdi. Şampiyonluk yarışında puanını arttırarak devam edebilirdi. Gaziantep sert bir takım, zor kaybeden bir takım. Beşiktaş'a karşı kazandı ve 11'e 10 oynaması da avantajdı. Gaziantep maçından her sonuç çıkar, içeride kazanır, dışarıda kazanır. Hiç beklemediğim kadar diriydi, ofansif oyuncularla oynadı. Muhammet Demir gibi çok yetenekli oyuncuları var. Beklenen patlamaları bir türlü yapamadı ama harika bir santrfor golü attı. Sergen Hoca da Gaziantep'i böyle beklemiyordur.

Sergen Hoca duygusal davrandı

Kazanan takım bozulmaz felsefesi her zaman olmaz. Kenarda bekleyen oyuncu Josef ise ve sahadaki herkesin performansını arttırıyorsa oynar. Seni mahkum etmemek için önde baskı yapar, pas alışverişi yapar. Bir oyuncunun, bir maçla performansı düşmez. Sergen Hoca duygusal davrandı, kazanan takımı bozmadı. Uzun bir maratonda çok önemli bir mağlubiyet olmayabilir. Ancak seri devam ettirmek ve çıkışı sürdürmek için kazanmak önemliydi, olmadı.

Beşiktaş'ın oyuncusu değil

Welinton ağır oyuncu. Francisco Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil, çok ağır ve oyun bilgisi yok. Beşiktaş ilk golde taç sonrası öyle gol yemez. Montero ile falan olmaz, altyapıda falan başka bir oyuncu yok mu? Bazı bölgelerde kumar oynanmaz, Montero kaybedilmiş bir kumardır. En hassas bölgelerde kumar oynadı Beşiktaş, savunma ve kaleci.

Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor

Domagoj Vida 10 üzerinden ya 1'lik ya da 7-8'lik oynuyor. Konyaspor maçında da inanılmaz hatalar yaptı. Konya ve Gaziantep maçlarındaki 7 golün 5'inde Vida'nın hatası var. Josef ile başlamamak da hataydı, Sergen Yalçın pişman olmuştur. Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor.

Stoperlerin soru işaretli

Vincent Abouabakar sahada yoktu. Birkaç haftadır da düşüşte. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Cyle Larin'di. Klas bir oyuncu ama yetmez. Valentine Rosier yoklukta iyi bir bek. Geçen hafta medyaya baktım, Oğuzhan Özyakup'u yerlere, göklere sığdıramamışlar. Geçen hafta maç 40 metrede oynandı. Oğuzhan geçen hafta %50'si ile oynadı. Beşiktaş'ı Trabzonspor maçı galibiyeti kandırdı. Transfer yapmadılar, zorla bir sağ bek aldılar. Stoperin soru işaretli, stoperlerin soru işaretli.

Skrtel'i Beşiktaş'ta düşünsene?

Forvet arkası Talisca'dan buralara geldi, santrforun da istenilen düzeyde değil. Başakşehir yolda yürüyen bonservisi olmayan Martin Skrtel'i aldı, oynuyor. Skrtel'i Beşiktaş'ta düşünsene? Ağır ama savaşarak canla, başla oynuyor. Bir stopere 10 milyon euro bonservis vermeye gerek yok. Domagoj Vida bu maaşı başka yerde bulamaz, gitmiyor. Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi, isteği ortada. Adem Ljajic de çok istenmiyor. İstenmeyen oyuncuların mutlu olma ihtimali yok.''



