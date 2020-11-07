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Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimini bu sözlerle ikna etti

Trabzonsporlu yöneticilerle bir araya gelen Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" diyerek bordo-mavilileri ikna etmeyi başardı.

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Süper Lig'de zor günler geçiren ve Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor'da Alanyaspor maçı sonrasında takımın başına geçmesi için anlaşılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaklaşık üç gün süren görüşmelerde 'başarıya' olan inancına vurgu yaptığı belirtildi.

''Ortak noktamız çok"
Sabah'ın haberine göre; İstanbul'daki toplantılarda takımın geçmişteki maçlarıyla ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan Avcı, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı.

Yeni rapor hazırlayacak
Abdullah Avcı'nın Alanyaspor ile bugün oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.

Ekibi de belli oldu
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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