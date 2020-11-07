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Ankara'da dehşet evi: Eşini, kızını ve oğlunu öldürdü

Anadolu Ajansı

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren bir baba, eşini, kızını ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, Bağlum'daki bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti. Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, evde 3 kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede 3 kişinin de öldüğü belirlendi.

Görgü tanıklarının beyanları üzerine, kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen Adem Ö'nün yaklanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Oğluyla tartışmalar yaşamış
Katil zanlısı Adem Ö'nün ilk beyanında, oğlu Selahattin Ö'nün Covid-19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade ettiği öğrenildi.

Cinayeti itiraf etti
Yaşanan son tartışmada Selahattin Ö'nün kendisini darbettiğini öne süren Adem Ö, temin ettiği ruhsatsız silahıyla oğlu Selahattin Ö, eşi Nefik Ö. ve kızı Seher Ö'yü vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Diğer aile bireylerini neden öldürdüğü sorulan katil baba, eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil baba ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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