Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Kasım Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 389 bin 256, can kaybı 10 bin 722 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 6 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 145 bin 241 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 83 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1914 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 334 bin 293'e çıktı.

Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020