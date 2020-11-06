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Koronavirüs bu kez bir çocuğu hayattan kopardı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde koronavirüse yakalanan 14 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında yükseliş ve can kayıpları artarken, bir acı haber de Sakarya'dan geldi. Erenler ilçesinde, astım hastası olan 14 yaşındaki Semir Şair, doktorların tüm müdahalesine rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi´nde astım-bronşit hastası olan 14 yaşındaki Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

3 gün sonra hayata veda etti

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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