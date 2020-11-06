ABD'li komutandan terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'ye övgü

ABD Merkez Komutanlığına bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

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ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

ABD Merkez Komutanlığına bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından, terör örgütüne övgüler yağdırdı.

Marotto, yaptığı paylaşımda, "Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu ancak SDG (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDG ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu" dedi.