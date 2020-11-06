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Seçim telaşındaki ABD'de koronavirüste inanılmaz rekor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ABD'deki seçim atmosferine damga vuruyor: Salgında şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

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ABD'de seçimler gündemin birinci sırasında olsa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması da bir diğer tartışma konusu. Salgın, hem seçim atmosferine etkileri hem de seçim günü yoğun kalabalıkların bir araya gelmesi bakımından medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 koronavirüs vakası tespit edilirken; 1210 kişi, koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Önceki gün New York'taki bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, endişeleri artırmıştı.

Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Donald Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti. (BBC)

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