ABD seçim sonuçları kim kazandı? Joe Biden sevinçli Donald Trump'a büyük şok

ABD'de 3 Kasım günü yapılan seçimlerin üzerinden üç gün geçti; ülkenin yeni başkanının kim olacağı henüz netleşmiş değil. Şu ana kadar her iki aday da Seçici Kurul'da 270 üyeye ulaşamadı. İlk sonuçlara göre Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önünde götürdüğü yarışta zafere yakın olan isim. Seçimin sonucunu büyük ölçüde Georgia, Nevada, Arizona ve Pennsylvania'da devam eden oy sayımları belirleyecek. Joe Biden, sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Georgia'da Trump'ın önüne geçti. ABD medyası ise Donald Trump'ı adeta süründürüyor. TV'ler yayınını kesti, CNN sunucusu dalga geçti, twitter kırmızı etiket koydu.

ABD seçiminde son durum

Arizona'da ve Nevada'da Joe Biden yarışı önde götürüyor. Her iki eyalette de Donald Trump ekibinin yoğun hukuki çabaları var. Pennsylvania ve Georgia'da ise Donald Trump mevcut sonuçlarda önde görünüyor. Ancak iki eyalette de Biden'ın aradaki farkı kapatmakta olduğu bildiriliyor.

Georgia'da sonuçlar bugün açıklanabilir. Trump'ın baştan beri önde götürdüğü Georgia eyaletinde Joe Biden çok az oyla öne geçti. Eyaletteki 'yeniden sayım' kurallarını bu noktada hatırlamakta fayda var. Kaybeden aday, eğer oy toplamları arasındaki fark yüzde 0,5'in altındaysa yeniden sayım talep edebiliyor. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette, Biden yüzde 49,39 oy alırken, Trump yüzde 49,37 oy oranına sahip görünüyor.

Pennsylvania'da fark 18 bine indi. Eyalette postayla gönderilen oylarda Joe Biden'ın büyük üstünlüğü olduğu bildiriliyor. Oy sayımları gün boyunca devam edecek.

Nevada'da Joe Biden ile Donald Trump arasındaki fark 11 bin civarı. Oyların yüzde 89'u sayıldı.

Arizona'da Biden Trump'ın yaklaşık 7 bin oy önünde görünüyor.

Twitter Trump'ı işaretledi

ABD kanalları gibi sosyal medya hesapları da Donald Trump'a darbe vuruyor. Twitter, Trump'ın yaptığı son 6 paylaşımın 5'ini 'yanlış bilgi içerebilir' etiketiyle işaretledi.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

Trump'ın iddiası : Bizi yaklaştırmıyorlar

Oyların sayıldığı bölgelere yaklaştırılmadıklarını iddia eden Donald Trump şunları söyledi:

*"Oyların nasıl sayıldığını gözlemleyemiyoruz. Kampanya görevlilerimiz dürbünle dahi oyların nasıl sayıldığını göremiyor. Büyük bir farkla önde giderken aradaki fark giderek azalıyor. Nasıl oluyorsa Biden için bir yerlerden oy buluyorlar.

*Demokratlar seçime hile karıştırıyorlar. Michigan'daki oy sayma işleminde usülsüzlükler yapıldı. Seçmenleri sandıklardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Seçimleri çalma girişimiyle karşı karşıyayız. Ancak bunun olmasına izin vermeyeceğiz."

Biden twitle yanıt verdi

Joe Biden, Donald Trump'ın basın açıklamasının ardından ilk mesajını yayımladı. Seçmenlerine Twitter'dan seslenen Biden, "Hiçkimse demokrasimizi elimizden alamayacak. Ne şimdi ne de başka bir zaman. Amerika demokrasi hususunda çok yol katetti, çok savaşlar verdi ve bu günlerlere gelmek için uzun süre dayandı." ifadelerini kullandı.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.