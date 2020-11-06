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ABD seçim sonuçları kim kazandı? Joe Biden sevinçli Donald Trump'a büyük şok

AMERİKA başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklerken son dakika haberler arka arkaya geliyor. Önümüzdeki dört yıl boyunca ABD'ye Cumhuriyetçi Donald Trump mı yoksa Demokrat aday Joe Biden mı başkanlık edecek? İşte ABD seçimlerinde son durum:

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ABD'de 3 Kasım günü yapılan seçimlerin üzerinden üç gün geçti; ülkenin yeni başkanının kim olacağı henüz netleşmiş değil. Şu ana kadar her iki aday da Seçici Kurul'da 270 üyeye ulaşamadı. İlk sonuçlara göre Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önünde götürdüğü yarışta zafere yakın olan isim. Seçimin sonucunu büyük ölçüde Georgia, Nevada, Arizona ve Pennsylvania'da devam eden oy sayımları belirleyecek. Joe Biden, sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Georgia'da Trump'ın önüne geçti. ABD medyası ise Donald Trump'ı adeta süründürüyor. TV'ler yayınını kesti, CNN sunucusu dalga geçti, twitter kırmızı etiket koydu. 

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ABD seçiminde son durum
Arizona'da ve Nevada'da Joe Biden yarışı önde götürüyor. Her iki eyalette de Donald Trump ekibinin yoğun hukuki çabaları var. Pennsylvania ve Georgia'da ise Donald Trump mevcut sonuçlarda önde görünüyor. Ancak iki eyalette de Biden'ın aradaki farkı kapatmakta olduğu bildiriliyor.

Georgia'da sonuçlar bugün açıklanabilir. Trump'ın baştan beri önde götürdüğü Georgia eyaletinde Joe Biden çok az oyla öne geçti. Eyaletteki 'yeniden sayım' kurallarını bu noktada hatırlamakta fayda var. Kaybeden aday, eğer oy toplamları arasındaki fark yüzde 0,5'in altındaysa yeniden sayım talep edebiliyor. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette, Biden yüzde 49,39 oy alırken, Trump yüzde 49,37 oy oranına sahip görünüyor.
Pennsylvania'da fark 18 bine indi. Eyalette postayla gönderilen oylarda Joe Biden'ın büyük üstünlüğü olduğu bildiriliyor. Oy sayımları gün boyunca devam edecek.
Nevada'da Joe Biden ile Donald Trump arasındaki fark 11 bin civarı. Oyların yüzde 89'u sayıldı.
Arizona'da Biden Trump'ın yaklaşık 7 bin oy önünde görünüyor.

ABD TV'lerinden Trump'a şok

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi. Donald Trump, basın toplantısında seçimi kendisinin kazandığını ve Demokratların öne geçtiği eyaletlerde hile yaşandığını iddia etti. Televizyon kuruluşları, söz konusu iddialara tepki olarak Trump'ın canlı yayın konuşmasını yarıda kesti.

CNN sunucusu dalga geçti

Trump'ın konuşmasının hemen ardından durumu değerlendiren CNN sunucusu Jake Tapper sözlerine "ABD için çok üzücü bir gece" diyerek başladı ve şunları söyledi:

-"Bir ABD Başkanı'nın elinde hiçbir delil olmadan seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesi demokrasiye bir saldırıdır. (Trump) bizlere adeta bir yalanlar şöleni sundu. Seçimleri çalıyorlar diye yalan üzerine yalan konuşuyor. Söyledikleriyle ilgili hiçbir kanıtı yok. Bu doğru değil. Bu çok çirkin ve doğrusunu söylemek gerekirse içler acısı."

Twitter Trump'ı işaretledi

ABD kanalları gibi sosyal medya hesapları da Donald Trump'a darbe vuruyor. Twitter, Trump'ın yaptığı son 6 paylaşımın 5'ini 'yanlış bilgi içerebilir' etiketiyle işaretledi.

Trump'ın iddiası : Bizi yaklaştırmıyorlar

Oyların sayıldığı bölgelere yaklaştırılmadıklarını iddia eden Donald Trump şunları söyledi:
*"Oyların nasıl sayıldığını gözlemleyemiyoruz. Kampanya görevlilerimiz dürbünle dahi oyların nasıl sayıldığını göremiyor. Büyük bir farkla önde giderken aradaki fark giderek azalıyor. Nasıl oluyorsa Biden için bir yerlerden oy buluyorlar.

*Demokratlar seçime hile karıştırıyorlar. Michigan'daki oy sayma işleminde usülsüzlükler yapıldı. Seçmenleri sandıklardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Seçimleri çalma girişimiyle karşı karşıyayız. Ancak bunun olmasına izin vermeyeceğiz." 

Biden twitle yanıt verdi

Joe Biden, Donald Trump'ın basın açıklamasının ardından ilk mesajını yayımladı. Seçmenlerine Twitter'dan seslenen Biden, "Hiçkimse demokrasimizi elimizden alamayacak. Ne şimdi ne de başka bir zaman. Amerika demokrasi hususunda çok yol katetti, çok savaşlar verdi ve bu günlerlere gelmek için uzun süre dayandı." ifadelerini kullandı.

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