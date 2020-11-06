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Denizli'de hırsızlık şüphelilerine filyasyon ekibi kılığında şok operasyon!

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de sevgili oldukları belirlenen 2 kişi hırsızlık olayına karıştı. Jandarma personeli, filyasyon ekibi kılığına girerek harekete geçti. Şok operasyonda 2 şahıs da gözaltına alındı.

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Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Musa D. (25) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Ümmü Ç. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi.

Jandarma, hırsızları şoka uğrattı

JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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