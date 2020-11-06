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4.6 milyar liraya mal olan 11 tünelli yolda ilk araç sürüşünü Erdoğan yapacak

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yoldaki ilk sürüşü ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

Yılda 159.4 milyon lira tasarruf

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor. Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Erdoğan açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.

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