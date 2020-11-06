Cemaat 12 kişiyle sınırlı tutuldu! Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından 2 Kasım Pazartesi ibadete açılan Atina Camisi'nde Müslümanlar, ilk cuma namazı için saf tuttu.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske ve mesafe kuralları gözetilerek kılınan namaz için cemaat, 9 erkek ve 3 kadın olmak üzere 12 kişiyle sınırlı tutuldu.

Yunanca okunan cuma hutbesinde, camilerin önemine işaret edilerek, Hazreti Muhammed'in döneminde mescitlerin sadece ibadet için değil, aynı zamanda mahkeme ve okul olarak da hizmet verdiği vurgulandı.

İnşasına 2006'da karar verilmişti

Atina Camisi'nin yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Minaresi yok

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.

Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Atina Camisi'nin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki olmuştu.