Alev Alev dizisi uyarlama mı hangi diziden uyarlama çıktı!

Show TV'nin son dizi bombası Alev Alev 1. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizinin yangın sahnesi, özellikle tam not aldı. Bir yangınla değişen hayatları anlatan dizi Alev Alev aslında Fransız dizisi olan Le Bazar de la Charité uyarlamasıdır. Peki dizi nerede çekiliyor, hangi semtte çekiliyor ve Alev Alev dizisi oyuncuları neler?

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SHOW TV'nin fragmanı ile büyük ses getiren dizisi Alev Alev 1. bölümü ile ekrana geldi ve sosyal medyada olay oldu. Çıkan bir yangınla bambaşka olan hayatları anlatan Alev Alev'in konusu oyuncu kadrosu da gündemde . Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor. Peki, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? İşte, Alev Alev dizisinin çekildiği yerler ve konuyla ilgili ayrıntılar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı Alev Alev , tanıtımlarıyla bir süredir gündemdeydi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Alev Alev, özellikle yangın sahnesiyle merak uyanırdı.

Alev Alev konusu ne?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi… Bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden tamamen ayrı bir noktada duran ‘Alev Alev’, gazete kupürlerinde karşılaştığımız haberleri, sosyal medyada her geçen gün yenisi eklenen ve çığ gibi büyüyen etiketlere neden olan pek çok olayı güçlü kadın karakterler üzerinden anlatacak. İlk ön izleme sahnesiyle TT olan dizi, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak. Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır.

Alev Alev uyarlama mı ?

Alev Alev, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, yakında Show TV'de başlayacak olan Türk yapımı televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.

Alev Alev gerçek hikaye mi?

Orijinal adı 'Le Bazar de la Charite' olan dizinin Alev Alev olarak Türkiye'ye uyarlanmıştır. Gerçek olaylardan esinlendiği söylenmektedir. 1885 yılında Paris'te Fransız Katolik aristokrasiler tarafından düzenlenen, yardım etkinliğinin adı Le Bazar de la Charite idi. Etkinliğin yeri rue Jean Goujon'da bulunan boş bir ahşap binaya taşındı. Lumiere Kardeşler ilk animasyonlu görüntüleri kaydetmek için odaya küçük bir sinematograf koymuştu. 4 gün gibi uzun bir süre sürmesi planlanan etkinliğin ikinci gününde elektrik yerine eter ve oksijenden oluşan bir sistem kullanıldı. Projeksiyon makinesi alev aldı ve bina yandı. İnsanlar panikten dolayı kapıların arasında sıkışıp kaldı. Çoğunluğu kadın ve birkaç çocuk olmak üzere 126 insan yangında yanarak öldü. 200'ün üzerinde insan ise yaralandı.

Yangının gerçekleştiği alana inşa edilmiş olan Notre-Dame de Consolation, yangında ölenlere adanmış ve Paris’teki İtalyan Katolik topluluğuna hizmet vermektedir.

Demet Evgar

CEMRE KAYABEYLİ (DEMET EVGAR)

Çelebi’nin karısı, Rüya’nın kuzeni ve Güneş’in annesi. Küçük yaştan itibaren Yıldırımlar Ailesi ile büyür. Büyük bir aşkla evlendiği Çelebi’den psikolojik ve fiziksel şiddet görür ve bunu kimseye kanıtlayamaz. Çelebi’ye boyun eğmeden, kızı Güneş’le uzaklara gitmek en büyük arzusu. Bu hayali için her şeyi göze alabilir.

Hazar Ergüçlü

ÇİÇEK GÖRGÜLÜ (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Rüya’nın evinde hizmetçi ve aynı zamanda Rüya’nın en yakın arkadaşı. Evin şoförü Ali’yle evlenerek mutlu bir yuva kurmak üzere olan Çiçek’in hayatı yangınla sonsuza dek değişir.

Dilan Çiçek Deniz

RÜYA YILDIRIMLAR (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yıldırımlar ailesinin tek kızı, Cemre’nin kuzeni. Ayrıcalıklı hayatının içinde prensesler gibi büyüyen Rüya, yangından sonra hayatın gerçekleriyle tanışır.

Zuhal Olcay

TOMRİS ÜSTÜNOĞLU (ZUHAL OLCAY)

Şimal’in annesi, Atlas’ın anneannesi. Saygın ve başarılı bir başhekim. Hayatını Şimal’in ve Atlas’ın mutluluğuna adayan Tomris’in bir vicdan muhakemesi sonucunda vereceği karar, sadece kendisinin değil, pek çok kişinin yaşamını değiştirecek.

Cem Bender

ÇELEBİ KAYABEYLİ (CEM BENDER)

Cemre’nin kocası ve Güneş’in babası. Ülkenin en saygın iş adamlarından eski bir belediye başkanı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir adam olan Çelebi’nin herkesten sakladığı bir yüzü var. Manipülatifliği ile Cemre’ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetin üstünü örterek herkesi kendine inandırmayı başarır.

Cihangir Ceyhan

ÖMER ATAYCI (CİHANGİR CEYHAN)

Yetimhanede gözlerini açan Ömer’e Yedikule Mahallesi sahip çıkmış. Başta yakın arkadaşı Ozan’a olmak üzere mahallesine çok bağlı. Kendini mahallenin gizli kahramanı olmaya adayan Ömer cesareti ve yardım severliği ile bir gecede kendini bambaşka bir hayat mücadelesi içinde bulurken yolu Rüya’yla kesişir.

Berker Güven

İSKENDER KAYABEYLİ (BERKER GÜVEN)

Çelebi’nin kardeşi, Rüya’nın nişanlısı. Kayabeyli Holding’in medya şirketinin başında. Çelebi kadar olmasa da bencil ve kibirli bir iş adamı. Yangınla beraber Rüya’yla ilişkisi tamamen değişirken, vicdanı hayattaki ilk büyük sınavı olur.