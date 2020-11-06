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Karar çalışanları kapsamayacak! Uşak'ta 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken yeni tedbirler de alınmaya devam ediyor. Son olarak Uşak'ta 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Uşak'la birlikte 3 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama gelmiş oldu.

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Bilecik(Bozüyük) ve Bursa'nın ardından Uşak'ta da 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı. 

Alınan kararda, 65 ve üstü yaş grubunun sokağa çıkabileceği 11.00-16.00 saatleri arası dışında, ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubunca karşılanmasına karar verildi.  

Açıklamada, "11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasaklaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri de yer aldı. 

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