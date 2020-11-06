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Avrupa'da terör saldırıları! Avusturya'da 'radikal camilerin' kapatılması talimatı

FRANSA ve Avusturya'daki terör saldırıları sonrası Avusturya içişleri ve entegrasyon bakanlıkları, 'radikal camilerin' kapatılması talimatını verdi.

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Radikal islamcı örgütlerin terör saldırıları sonrası İslamofobi dalgası Avrupa'da yayılmaya başladı...

Avusturya haber ajansı, 'Radikal camilerin' kapatılmasıyla ilgili ayrıntıların, ilerleyen zamanda basın toplantısıyla açıklanacağını duyurdu.

Fransa'da Ülkü Ocakları Avusturya'da 'radikal camiler'

Fransa, ülkedeki Ülkü Ocakları'nı Bakanlar Kurulu kararıyla kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde başkent Viyana'da terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıyla sarsılan Avusturya'nın ise içişleri ve entegrasyon bakanlıklarının, 'radikal camilerin' kapatılması talimatını verdiği açıklandı.

2 Kasım'da Viyana'da 6 noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

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