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Konya'da süt banyosu yapan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

KONYA'da süt üretim merkezinde, süt banyosu yapan şahıs ve görüntüyü çeken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya'da Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama tesislerinde çalışan ve süt banyosu yaptığı videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Uğur Turgut ile görüntüleri çeken Emre Sayar tutuklandı.

Ne olmuştu?

KONYA'da, süt toplama merkezinde çalışan Emre S.'nin kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söylemişti.

Söz konusu iş yeri, infial yaratan görüntüler sonrası mühürlenmişti.

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