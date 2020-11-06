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Dolar ve euro rekor kırarak zirveye oturdu! Piyasalar sıkıntı içinde

Piyasalar, ABD'de başkanlık seçimleri ve Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle atılan ciddi önlemlere odaklanmış durumda. Öte yandan Joe Biden, Georgia eyaletinde de öne geçmesiyle, adım adım ABD Başkanlığına yaklaşıyor. Bu gelişmeler sonrası dolar/TL ve euro/TL de yeni rekora imza attı.

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Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık seyir dikkat çekiyor.

Euro 10 lirayı geçti

Güne yatay başlayan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Günün ikinci bölümünde yükseliş hız kazanırken dolar/TL 8.5597 ile zirveyi gördü. Euro/TL'de ise 10.1501 ile rekor kırıldı.

Zirveler sonrası kurlarda bir miktar çekilme yaşanıyor. Saat 14:27 itibarıyla dolar/TL 8.52, euro/TL ise 10.11'den el değiştiriyor.

Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşandı. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.  

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