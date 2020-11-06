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Biden kazanmaya yaklaşırken petrol yüzde 2.5-3.0 düştü

Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD Batı Teksas patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.

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ABD basınında yayınlanan haberlere göre, Demokrat Parti adayı Joe Biden, Başkanlık seçiminde rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde götürüyor.

Biden'ın, seçim çalışmalarında "temiz enerji"yi ve çevre koruma konularını öne çıkrmış olması, ve iklim konusundaki zorlukların aşılması için Yeşil Yeni Anlaşma'nın (Green New Deal) gerekliliğine ilişkin açıklamaları, petrol fiyasalarındaki işlemcilerde yarattığı kaygılarla satışlar arttı.

Bu gelişmelerle, Aralık teslimi Batı Teksas petrolünün vari fiyatı yüzde 2.91 düşüşle 37.66 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.54 düşüşle 39.89 dolar ile yeniden 40 doların altına geriledi.

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