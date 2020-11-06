Galatasaray'dan Falcao'nun sakatlığına ilişkin açıklama
Galatasaray, sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun sağlık durumuna ilişkim açıklamada bulundu.Abone ol
Galatasaray'da Falcao, sakatlığı nedeniyle dünkü idmanı yarıda bırakmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama bugün yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'dan açıklanan rapor:
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