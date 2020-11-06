BIST 1.186
DOLAR 8,53
EURO 10,13
ALTIN 535,87
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Falcao'nun sakatlığına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun sağlık durumuna ilişkim açıklamada bulundu.

Abone ol

Galatasaray'da Falcao, sakatlığı nedeniyle dünkü idmanı yarıda bırakmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama bugün yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'dan açıklanan rapor:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bodrum'da ilginç olay! İlk imzayı nikah defterine ikinci imzayı korona cezasına attılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
4 yeğenine tecavüz eti ve tutuklandı! Antalya'da sapık amca rezaleti
Müzik dünyasından acı haber! Ünlü piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti
Şike davasında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım beraat etti
İzmir'de fırsatçılar tepki çekmişti! Murat Kurum 'tek fiyat' kararını duyurdu
Trump’tan seçimlere ilişkin mesaj! 'Twitter kontrolden çıktı'
Samsun'da vakalar arttı! 'Kritik eşikteyiz' uyarısı geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Abdulhamit Gül'den depremzede aileye başsağlığı ziyareti
Tahincioğlu’nun Beklenen ''Palladium Cadde Küçükyalı'' dükkanları satışa çıktı
Eylem ve etkinlikler yasaklanmıştı! Tunceli'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti
Alev Alev dizisi Ömer kimdir gerçek adı nedir Cihangir Ceylan yaşı kaç?
Sakarya Valisi açıkladı! 10 gün süreyle karantinaya alındı
Sema Bekmez kimdir kaç yaşında Sema Bekmez kiminle evliydi?
Yorumlar