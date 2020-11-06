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Sakarya Valisi açıkladı! 10 gün süreyle karantinaya alındı

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine Hendek ilçesinde bulunan bir sokağın 10 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirde vakaların yoğunlaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından salgın ile mücadele konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan Vali Kaldırım, son yaptığı paylaşımda ise Hendek ilçesi Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak’ın bugünden itibaren 10 gün süre ile karantinaya alındığını duyurdu.

Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadele kapsamında; son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine, Hendek ilçemiz Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Salgınla mücadelede tedbirlerimiz artarak devam edecektir. Başarı tedbirlere uymakla sağlanır” ifadelerine yer verdi.

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