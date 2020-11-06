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Putin parkinsona mı yakalandı! Görevini bırakacak iddiası için Kremlin'den açıklama

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağı iddiasını ortaya atan İngiliz tabloid basınını yalanladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in parkinson hastalığı nedeniyle görevini bırakacağı iddiaları sorulunca, “Bu tamamıyla saçmalık. Devlet Başkanı’nın (Putin) sağlığı yerinde” dedi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in görevini bırakmak gibi bir hazırlığının olmadığını da kaydetti.

‘Rusya liderinin parkinson nedeniyle görevini yıl başında bırakacağını’, İngiliz bulvar gazetesi Sun yazmıştı. İngiliz tabloid basınında sıklıkla Putin’in gizlenen bir hastalığı olduğu iddiasını içeren haberler yayınlanıyor. Şimdiye dek bu haberlerin hiçbiri doğrulanmadı.

Bunun yanında, Rusya parlamentosuna eski devlet başkanının dokunulmazlığı hakkında yeni bir yasa tasarısı sunulmasının da söz konusu söylentileri körüklediği yorumları yapılıyor.

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