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Kemal Kılıçdaroğlu Akif Hamzaçebi'nin annesinin cenaze törenine katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin annesi 96 yaşındaki Memnune Hamzaçebi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hamzaçebi için bugün öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Özgür Özel, ailesi, yakınları, sevenleri ve siyasetçiler katıldı.  

Hamzaçebi'nin naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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