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İstanbul'da korkunç olay! Cam silerken her şey bir anda oldu

ESENYURT'ta iddiaya göre 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre genç kadın 4’üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü. Önce parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü.

Olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis incelemeye başladı Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.

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