İzmir'de fırsatçılar tepki çekmişti! Murat Kurum 'tek fiyat' kararını duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Afet Koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada binası az hasarlı ve hasarsız olanların evlerine girebileceğini söyledi. Kurum, "Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Afet Koordinasyon merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İzmir depremi ile ilgili olarak "Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz" açıklamasında bulundu.

"Müsaade etmeyeceğiz"



"Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır" diyen Kurum, "Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerin kurulduğunu duyurdu.