'Futbolda şike' davası karara bağlandı! 19 sanığın beraatine karar verildi

"Futbolda şike" davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

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İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davası, Çağlayan Adliyesi'nde devam etti.

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

''Beraat ettik. Gözümüz aydın''

Fenerbahçeli eski yönetici Şekip Mosturoğlu, beraat kararının ardından şu açıklamayı yaptı; ''Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe''

Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.