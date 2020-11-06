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42 bin 893 kişiye müjde! Pasaportlarındaki idari tedbir kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaportlara konulan idari tedbir kararı hakkında bilgilendirme yaptı.

Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pasaport İdari Karar Komisyonu'nca 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

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