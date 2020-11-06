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İstanbul'da otobüs motosiklete çarptı! Ortalık kan gölüne döndü

Anadolu Ajansı

BEYKOZ'da, belediye otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Paşabahçe Mahallesi Saip Molla Caddesi'nden Çukur Çayır Caddesi'ne dönüş yapan İETT otobüsü, Beykoz yönüne devam eden motosikletle çarpıştı.  Kazanın etkisiyle motosikletten savrularak yere düşen Mustafa Kocabıyık (60) ve oğlu Birol Kocabıyık (37) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Kocabıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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