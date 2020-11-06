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Menemenspor'da vaka sayısı 34'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı

MENEMENSPOR'da, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif korona virüs vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

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Menemenspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif korona virüs vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

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