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Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç koronavirüse yakalandı

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç’ın yapılan koronavirüs (Covid-19) testinde sonuç pozitif çıktı. Başkan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Yaklaşık 3 hafta önce Gaziantep’de hastanede kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan Başkan Mehmet Kılıç'ın son yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisinden önce eşi ve çocuğu Covid-19 olan Başkan Kılıç’ın da testi pozitif çıkınca tedbir amaçlı Gaziantep’te ki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Başkan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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