Rusya'dan 'İdlib' açıklaması: Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya çalışıyorlar

RUSYA Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde militanların ılımlı muhalefet gruplarını silahsızlandırarak mevzilerini elinden aldığını belirtti ve bunun Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya yönelik girişim olduğunu vurguladı.Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, “Hayat Tahrir eş-Şam teröristleri, İdlib eyaletinin güneyindeki Cabel-Zaviye bölgesinde, hükümet güçleriyle temas hattında, ılımlı gruplardan militanları silahsızlandırıyor ve zorla mevzilerini alıyor” açıklaması yaptı.
Grinkeviç, “Bu, uzlaşmak istemeyen oluşumların, Rus-Türk anlaşmasını bozmak amacıyla gerilimi tırmandırmayı planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.