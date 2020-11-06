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Rusya'dan 'İdlib' açıklaması: Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya çalışıyorlar

RUSYA Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde militanların ılımlı muhalefet gruplarını silahsızlandırarak mevzilerini elinden aldığını belirtti ve bunun Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya yönelik girişim olduğunu vurguladı.

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, “Hayat Tahrir eş-Şam teröristleri, İdlib eyaletinin güneyindeki Cabel-Zaviye bölgesinde, hükümet güçleriyle temas hattında, ılımlı gruplardan militanları silahsızlandırıyor ve zorla mevzilerini alıyor” açıklaması yaptı.

Grinkeviç, “Bu, uzlaşmak istemeyen oluşumların, Rus-Türk anlaşmasını bozmak amacıyla gerilimi tırmandırmayı planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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