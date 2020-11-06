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Trabzonspor'da Abdullah Avcı bitiyor! Dikkat çeken Beşiktaş detayı

Trabzonspor'da yönetimin Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bordo-mavili takımın ikinci başkanı Ertuğrul Doğan, Avcı'nın avukatıyla mali konuları konuşmaya başladı.

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Bordo-Mavililer’de teknik direktör netleşiyor... Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra pek çok ismi gündemine alan Trabzonspor’da, 1 numaralı hedef Abdullah Avcı’ydı.

Tecrübeli hocayla daha önce de 2 farklı dönemde temaslar kuran yönetim, bu kez anlaşmaya yakın. Antalyaspor tarafından da teklif yapılmasına rağmen bazı şartlarda Güney ekibiyle uzlaşamayan Avcı, Trabzonspor’a gelmek istiyor.

İkinci başkan Ertuğrul doğan görüşüyor

Tecrübeli hocayla görüşmeleri Trabzonspor İkinci Başkanı Ertuğrul Doğan yürütüyor. Taraflar arasındaki temaslarda önemli mesafe kat edilirken, iş mali detaylara kaldı.

Kalan kısmı Beşiktaş ödüyor

2.5 yıl sözleşmesi olmasına rağmen Beşiktaş’taki kontratı feshedilen ve senelik 10-12 milyon TL’lik ücreti bulunan Avcı, çalışmasa dahi hukuki olarak bu rakamı alma hakkına sahip.

Trabzonspor’un Avcı’ya ödeyeceği ücretin kalan kısmının da yine Beşiktaş tarafından verileceği öğrenildi.

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