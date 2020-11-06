BIST 1.180
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 526,37
HABER /  YEREL

Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini pazarladı

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR’da 15 yaşındaki küçük kız kardeşlerini para karşılığı erkeklere satmaya çalıştığı iddia edilen iki abladan biri polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Polis olaya karıştığı iddia edilen 31 kişinin ifadesini alırken, gözaltına alınan iki abla adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. E.T. (15) isimli kız çocuğunun ablaları tarafından fuhşa zorlandığı yönünde bilgi alan ekipler, çocuğun Büşra B. ve Kübra T. isimli iki ablasının teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından Operasyon başlatan ekipler ablalardan Kübra T.’yi Erenler Mahallesi'nde bir erkek şahısla fuhuş yaparken, Büşra B.’yi ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili olduğu iddia edilen 31 kişinin ise ifadesine başvuruldu.

Kardeşlerini para karşılığı erkeklere pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen ablalar polis tarafından adliyeye sevk edildi. Ablalar adliye girişinde ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler etti. Kardeşlerini satmaya çalıştıkları için gözaltına alındıkları öne sürülen kadınları polis güçlükle sakinleştirerek adliyeye girmelerini sağladı.
Ablaların savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tunceli'de burayı görenler hayret ediyor! Herkes durup fotoğraf çektiriyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
Şanlıurfa’dan tüyler ürperten haber! Çocuklarına sopayla işkence yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Sakçı kimdir hayatı kaç yaşında Emre Sakçı nereli?
Yıldırım çarpan annesini kurtaran Gamze: Annemden yanık kokusu geliyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak'ta görevi bırakacağı iddiası
20 farklı hastalık ortaya çıktı! Nijerya'da büyük tehlike
Ankara'da FETÖ operasyonu! 89 gözaltı kararı
Black Friday ne zaman 2020 efsane cuma indirimleri ne zaman başlıyor
Yorumlar