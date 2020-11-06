BIST 1.180
DOLAR 8,45
EURO 9,99
ALTIN 526,91
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da FETÖ operasyonu! 89 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ’cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29’unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
Şanlıurfa’dan tüyler ürperten haber! Çocuklarına sopayla işkence yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları kısa ve öz 2020 resimli cuma sözleri kutlaması
Japonya'dan Çinli 4 bin balıkçı gemisine 'münhasır ekonomik bölgemi terk et' uyarısı
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istifa mektubunu hazırladı
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama
Samsun'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
10 Kasım şiirleri ilkokul kısa 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Yorumlar