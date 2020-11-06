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Kocaeli'de feci kaza! Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim E. yönetimindeki 24 ZV 4346 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Selim E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Vinçle kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selim E. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanabildi. Olay yerine çağrılan vinçle kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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