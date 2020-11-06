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Balıkesir'de büyük panik! Fabrika cayır cayır yandı

BALIKESİR Gönen'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tabakhaneler mevkisindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gönen ve Bandırma'dan sevk edilen 12 itfaiye aracının yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Köpük kulesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.Çevreye sirayeti önlenen yangında, fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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