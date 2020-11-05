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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10.639'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 386.820'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1714 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1714 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951, ağır hasta sayısı ise 2564'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

6 ay sonra vefat sayısı 80'in üzerine çıktı
Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybı 188 gün sonra 80'in üzerine çıktı. En son 1 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın'' ifadelerini kullandı.

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