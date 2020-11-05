BIST 1.180
DOLAR 8,42
EURO 9,95
ALTIN 526,92
HABER /  YEREL

İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı için çok konuşulacak iddia

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de meydana gelen depremin ardından çöken Yılmaz Erbek Apartmanı A Blok sakinleri, zemindeki bir market zincirine ait şube için kolonların ve duvarların kırıldığını öne sürdüler.

Abone ol

İZMİR’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde bir bloğu ayakta kalan diğer bloğu da çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altında bulunan market zinciri tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilmişti. Depremzedeler, zemindeki marketler zinciri tarafından kolonların ve duvarların kesildiği iddiasını yineledi.

Daire sakinlerinden Yeşim Sekü (39), "Binanın altına market gelmeden önce toplamda 9 dükkan bulunuyordu. 2001 yılında bu dükkanları birleştirmek için bir tadilat projesi yaptılar. Ancak 2006 yılına kadar belediye projeye onay vermedi. Fakat fenni mesul, bir şekilde raporu verdi. Ondan sonra da kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı" dedi. Ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı çıkan apartmanlarından eşyalarını almak istediklerini belirten Sekü, "Eşyalarımızı içeriden çıkarmak istiyoruz. 40 yaşından sonra sıfırdan bir hayat kurmak çok zor ve bu yüzden de anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aysel Çatalkaya da geçmiş yıllarda dükkanların birleştirildiğini iddia ederek, "Mevcut durumdaki 9 dükkanı birleştirip iki dükkana çevirdiler. Duvarları yıkarak markete göre dekorasyon yaptılar" ifadelerini kullandı. 5 dakika da olsa evlerine girmek istediklerini söyleyen Çatalkaya, "Apartmana temelden girdik ve ömrümüz burada geçti. Balkondan gözetim altında izin verilsin. En azından paramızı alalım" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de vergi dairesi çalışanları deprem olduğunu sanıp bahçeye çıktı
Terör örgütü DHKP-C'nin tüm dijital arşivi ele geçirildi ve gizli grupları deşifre edildi
Prof. Ahmet Ercan olası İstanbul depreminde yıkımdan en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi! 'Melania gitmeye hazır' yorumları
Balıkesir’de intihar eden muhtarın son isteği yürekleri burktu
Motorine bir zam daha! Araç sahipleri bu habere üzülecek
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta kütüphaneye çay içmeye gitti! Kalp krizi geçirdi
Trump'ın seçimde hile iddialarına OSCE'den yanıt: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor
ULAQ: Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor! Tarih belli oldu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'parayla parti kuranlar' açıklaması
İlham Aliyev'den 'Paşinyan' çıkışı: Görüşmenin hiçbir anlamı yok
Yüce Armağan Erkek kimdir Ecem Erkek eşi hangi dizilerde oynadı?
Yorumlar