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HABER /  DÜNYA

Çin'de paha biçilmez 88 karatlık siyah elmas görücüye çıktı

Demirören Haber Ajansı

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE), Fransız mücevher markası Korloff'a ait paha biçilmez 88 karat siyah elmas görücüye çıktı.

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Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) çok sayıda satış rekorları kıran ürün ve çeşitli ileri teknoloji yeniliklerin sunulduğu belirtildi.

Fransız mücevher markası Korloff'a ait paha biçilmez 88 karat siyah elmas fuar alanında sergilendi.

Korloff şirketinin yetkilileri, kara elmasın ortaçağ Avrupa'sına ait olduğunu ve değerinin yaklaşık 750 bin dolara yakın olduğunu ifade etti.

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