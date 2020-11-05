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ABD seçimleri mahkemelik oluyor! Trump usulsüzlük iddiasıyla dava açıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada ve Pensilvan'daki oy sayımını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Başkan Trump, seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ellerinde delil bulunduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden ekibinin Nevada ve Pensilvanya'da seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız." açıklamasında bulundu. 

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın Kampanya Danışmanı Jen O'Malley Dillon'ın, şu anda kritik önemde olan Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklamasının ardından Trump'tan tepki geldi. 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika." ifadesini kullandı. 

Trump: "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık" 

Öte yandan Pensilvanya'nın Philadelphia şehrindeki mahkeme, Trump ekibinin sayım merkezlerine girmelerine izin verilmesine ilişkin talebini değerlendirdi. 

Mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de bugün yerel saat ile sabah 10.30 itibarıyla seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetti. 

Trump bu kararın ardından Twitter'dan "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." paylaşımında bulundu.

Trump'ın kampanya ekibi Nevada'da basın toplantısı düzenleyecek 

Öte yandan Trump'ın seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı. 

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

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