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Çin’de çelik yapı üreten fabrikada yangın çıktı! Alev alev yanıyor

ÇİN’in Fujian bölgesinde bulunan Fuzhou kentinde çelik yapı üreten fabrikada yangın çıktı.

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Çin’in Fujian bölgesinde bulunan Fuzhou kentindeki çelik yapı üreten fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ifade edildi. Bu sabah meydana gelen yangının saatler sonra kontrol altına alınabildiği belirtildi. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralının olmadığı kaydedilirken, yangının fabrikanın yanıbaşındaki kargo şubesine sıçradığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin henüz belirnemezken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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