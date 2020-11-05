Motorine bir zam daha! Araç sahipleri bu habere üzülecek

Motorine dün gelen 16 kuruş zamın ardından bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

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Sektör kaynaklarından alınana bilgiye göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İki gün içinde ikinci zam

Bu son iki günde motorine gelen ikinci zam olacak. Dün de benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam gelmişti.

Motorinin litresi şu an İstanbul’da 6.17 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.24 TL’den satılıyor.