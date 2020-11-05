BIST 1.170
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 524,52
HABER /  EKONOMİ

Perakende devi duyurdu! 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

İNGİLTERE’nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury’s, 3 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında piyasa koşullarını gerekçe göstererek 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

Abone ol

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada ağırlıklı olarak Sainsbury’s’in iştikaki olan Argos’tan 3 bin 500 kişinin çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. Mobilya ürünleri, ev tekstili ve elektronik eşyaların satıldığı Argos mağazalarından 420’sinin kapatılacağı, Sainsbury’s mağazaları içerisinde 150 adet küçük Argos bölümlerine yer verileceği ifade edildi.

Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında piyasa koşullarını gerekçe göstererek 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sainsbury’s Üst Yöneticisi Simon Roberts, işten çıkarılanlara yeni bazı alanlarda iş bulunabileceğini, ilerleyen dönemde yeniden istihdam edilebileceklerini bildirdi. Sainsbury's bünyesinde yaklaşık 111 bin kişi istihdam ediliyor.

200 binden fazla çıkarma
İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı mart ayından bu yana, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, farklı sektörden çok sayıda şirket yaklaşık 200 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İhtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün yaptığı açıklamada ağustos ayında yüzde 4,5 olan işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 ile zirve seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi. İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan ikinci karantina kararı dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. İkinci karantina kararı kapsamında bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Ekonomik açıdan "felaket"
16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın ekonomik açıdan "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti. İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK açıkladı! İşte Türkiye'nin en başarılı üniversitesi
Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi yanıtı: İzmir'de 1989 yılından bugüne...
Muharrrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
AK Partili Belediye Başkanı Recep Yakar, tartıştığı çay ocağı sahibini vurdu
Bir zamanlar evsiz olan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu
Macron'dan Financial Times'a: İslam'la değil, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ediyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da A takım teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu
AB'den Türkiye'ye küstah suçlama: Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor
Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı
Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi Jose Sosa şoku
Kocaeli'de girdiği evde suçüstü yakalandı! İfadesi pes dedirtti
31 Aralık yarım gün mü 2021 yılbaşı tatili kaç gün?
Yorumlar