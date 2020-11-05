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Sevgilisi tarafından katledilen Fatma Mavi, Karaman'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un Bahçelievler ilçesindeki evinde Ergin A. tarafından önce boğulan sonra da benzin dökülerek yakılan Fatma Mavi (31) memleketi Karaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Mavi'nin cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

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Bahçelievler'de 1 Kasım günü sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi dairede ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede Fatma Mavi'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mavi'nin en son Ergin A. ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi. 

Gözyaşları arasında toprağa verildi
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Karaman'a getirilen Mavi'nin cenazesi, Yeşil Cami'de kılınan namazın ardından şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.  

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