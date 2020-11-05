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Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı.

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Fenerbahçe ile sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Tufan, Alanyaspor'da teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ı unutmadı. Sarı Lacivertli ekipte forma şansı bulamayan ve o dönem Akdeniz ekibine giden oyuncu, Sergen Yalçın yönetiminde eski günlerine ve milli takıma dönmüştü. 

25 yaşındaki oyuncu Sergen Yalçın'ın 48. yaş doğum günü için bir mesaj paylaştı. Ozan Tufan mesajında Sergen Yalçın'la çekilmiş bir fotoğrafını kullandı ve "Ozan Kabak'dan eski hocası Sergen Yalçın'ın 48. yaş gününe özel paylaşım: Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam" ifadelerini kullandı. 

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