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ABD seçimlerine ilişkin Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden'ın önde gittiği, fakat kritik eyaletlerde oy sayımının devam ettiği ABD seçimlerine ilişkin, netlik olmadığı için henüz bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

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Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden’ın önde gittiği, fakat kritik eyaletlerde oy sayımının devam ettiği ABD seçimlerine ilişkin, netlik olmadığı için henüz bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

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