Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na İzmir yanıtı: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili "5 gün oldu hala enkazlar kaldırılmadı" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar" diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan her felaketin bir ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5’inci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte ‘5 gün oldu hala enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5’inci gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı. Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar. İzmir Milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada bir defa başından sonuna kadar kalman gerekiyor. Bunu da yapmıyorsun, kalkıp hayatını, her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımız ile ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de bir şey söylemişti, ‘bir tane Kızılay çadırı görmedim’ demişti Elazığ’da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay’a verdiler veriştirdiler. Ya Kızılay tüm imkanları ile orada, AFAD tüm imkanları ile orada ve yaklaşık 4 bine yakın çadır ile orada hazır oldular. Yoğun bir şekilde de çadır kuruluşları hepsi yapıldı. Yani ben çadırda bu süreci geçirmek istiyorum diyen vatandaşımıza hayır çadır yok denmedi. Kaldı ki Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarını da biz bu konuda tamamen oraya geçmek isteyen vatandaşlarımıza onları da hazır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında kalabilirdi. Hangi imkan istenirse bunlar sağlandı” diye konuştu.